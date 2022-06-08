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Yunanistan bu olayı konuşuyor! Bebekleri yanlarında uyurken eşini öldürmüştü, hapishanede öldürülüyordu

Yunanistan'da 2021 yılının son aylarında yaşanan cani koca Babis Anagnostopoulos yanlarında uyuyan bebeklerine aldırış etmeden karısı Caroline Crouch'u elleriyle boğarak öldürdüğü olayın yankıları devam ediyor. İngiliz gazetesi Mirror'un haberine göre müebbet hapis cezasına çarptırılan cani koca Yunanistan'ın en kötü şöhretli hapishanesinde saldırıya uğradı. Bir mahkumun başka bir hapishaneden gelerek Anagnostopoulos'un peşine düştüğü ifade edilirken, cani koca güvenlik gerekçesiyle başka bir tesise taşındı.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 11:50
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Yunanistan bu olayı konuşuyor! Bebekleri yanlarında uyurken eşini öldürmüştü, hapishanede öldürülüyordu

Yunanistan, 2021 yılının son aylarında meydana gelen 20 yaşındaki Caroline Crouch cinayetiyle sarsılmaya devam ediyor. Genç kadın helikopter pilotu olan kocası Babis Anagnostopoulos tarafından, yanında bebeği uyuduğu sırada boğularak öldürülmüştü.

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Yunanistan bu olayı konuşuyor! Bebekleri yanlarında uyurken eşini öldürmüştü, hapishanede öldürülüyordu

Anagnostopoulos bazı kaynaklara göre 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz gazetesi Mirror ise cani kocanın müebbet hapis cezası aldığını ifade etti.

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Yunanistan bu olayı konuşuyor! Bebekleri yanlarında uyurken eşini öldürmüştü, hapishanede öldürülüyordu

Cani koca şu anda Yunanistan'ın en kötü şöhretli hapishanesi Korydallos'da kalıyor. Anagnostopoulos'un avukatı ise cani kocanın hapishanede saldırıya uğradığını ifade etti.

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Yunanistan bu olayı konuşuyor! Bebekleri yanlarında uyurken eşini öldürmüştü, hapishanede öldürülüyordu

Bir mahkumun başka bir hapishaneden geldiğini ve Anagnostopoulos'u öldürmek istediği olayın gardiyanlar tarafından kıl payı önlendiği ifade edildi.

Bu nedenle de Anagnostopoulos, Yunanistan'ın Korydallos hapishanesinden Malandrinos tesisine taşındı.

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Yunanistan bu olayı konuşuyor! Bebekleri yanlarında uyurken eşini öldürmüştü, hapishanede öldürülüyordu

Ayrıca avukat, cani kocanın Yunanistan'ın başkenti Atina'da kalması için yapılan taleplerin reddedildiğini ifade etti.

Avukat, "Yeni hapishanede de 900 suçlu var. O nedenle durum oldukça kritik" dedi.