Meksika’da El Chapo'nun oğlu tutuklandı! Çete üyeleri ortalığı birbirine kattı
Meksika’daki Sinaloa Karteli’nin eski lideri ünlü uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman’ın gözaltına alınmasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Çete üyeleri polisle çatıştı. Çıkan çatışmada çok sayıda ölü ve yaralılar var...
Meksika'nın Culiacan şehrinde yakalanan Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman, yakalanmasının ardından silahlı kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 7 güvenlik personeli hayatını kaybetti.
Guzman ise yüksek güvenlikli Altiplano Hapishanesi'ne nakledildi.
Meksika'nın Culiacan şehrinde yakalanan "El Chapo" lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu ve Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman'ın gözaltına alınmasının ardından başlayan şiddet olayları sürüyor. Sinaloa eyaleti genelinde çatışmaların devam ettiği, çok sayıda aracın ateşe verildiği ve bazı mağazaların yağmalandığı belirtildi.
Sinaloa Eyalet Valisi Ruben Rocha Moya yaptığı açıklamada, Sinaloa Karteli üyeleri ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalarda 1'i albay olmak üzere 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 8'i sivil olmak üzere 29 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Vali Moya, 25 yağmalama eylemi gerçekleştirildiğini, yolları kapatmak için 250 aracın ateşe verildiğini aktardı. Ayrıca Culiacan'daki silahlı kartel üyelerinin 18 ayrı noktadaki ablukasına son verildiğini belirten Vali Moya, şehirde kontrolün güvenlik güçlerine geçtiğini duyurdu.
Rocha Moya, halkın yine de acil durum olmadıkça evlerinden çıkmamasını istedi.
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