Elon Musk Twitter’ın yeni ifşa belgelerini bağımsız bir gazeteci üzerinden ifşaladı! ABD’den 250 bin hesap için flaş talep

Elon Musk bir süredir devam eden, Twitter'ın kurum içi belgeleri araştıran ve Twitter'da paylaşan bir grup gazetecinin bu ifşalarını destekliyor. Bağımsız gazeteci Matt Taibbi de, Musk tarafından aktarılan tweet serileriyle yeni ifşa dosyasını açtı.

Musk ve bağımsız gazetecilerin, "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle muhafazakarları kasıtlı olarak susturduğunu kanıtlama çabası olarak değerlendiriliyor.

Twitter şirketinin gelecekteki duruşunu şekillendiren olaylar silsilesinin anlatıldığı bu bölümde özellikle Facebook'ta askıya alınan ve silinen hesapların Rus kaynaklı olduğu şüphesiyle ortaya atılan iddialara Kongre, İstihbarat ağı ve gazetecilerin baskısıyla Twitter'ın nasıl dâhil olduğu konusuna değinildi.