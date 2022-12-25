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ABD istihbaratının maşası Twitter! 'Özgür kuş' diye yutturdular | Peki arka planda gerçekten neler oluyor?

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın geçmiş dönemde siyasi ajandayla yaptığı sansürleri deşifre ediyor. Musk, Twitter'ın ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığını ifade etti. ABD devleti ile sosyal medya sıkı fıkı çalışmış. Belgelerde Türkiye karşıtı propagandalar da var seçimlere müdahaleler de. Peki arka planda gerçekten neler oluyor?

Sabah
Giriş Tarihi: 25.12.2022 08:32
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ABD istihbaratının maşası Twitter! ’Özgür kuş’ diye yutturdular | Peki arka planda gerçekten neler oluyor?

Elon Musk'ı artık tüm dünya tanıyor. ABD'li milyarder. Dünyanın en zenginlerinden biri. Kişisel serveti 178 milyar dolar. Elektrikli arabalardan uzay yolculuğuna kadar birçok alanda lider durumunda. Medyatik de biri. Ama son zamanlarda kartel medyası kendisini pek bir sevmez oldu. Bundan 8 ay önce Musk ne zaman ki geç "Twitter'ı satın almak istiyorum" dedi ortalık karışmaya başladı.

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ABD istihbaratının maşası Twitter! ’Özgür kuş’ diye yutturdular | Peki arka planda gerçekten neler oluyor?

Nitekim dediğini yaptı. Ekim ayında 44 milyar dolara ünlü sosyal ağ sitesinin yeni sahibi oldu. İşte bu satın almadan sonra ana akım medyanın Musk'a karşı tavrı daha da sertleşti ve adeta 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Peki bu savaşın arkasında ne var?

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ABD istihbaratının maşası Twitter! ’Özgür kuş’ diye yutturdular | Peki arka planda gerçekten neler oluyor?

'BURALARI TEMİZLEMEYE GELDİM'
Ünlü milyarder, Twitter'ın ifade özgürlüğünü sınırladığını savunuyordu. Sosyal ağ sitesinin "bir takım güçlerin" kontrolünde olduğunu dile getiriyordu. İşte bu yüzden Twitter'ın sahibi olduğu ilk gün elinde bir lavabo ile şirketin merkezine giriş yapmıştı. Bazı yorumlara göre "Burayı temizleyeme geldim" mesajını vermişti.

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ABD istihbaratının maşası Twitter! ’Özgür kuş’ diye yutturdular | Peki arka planda gerçekten neler oluyor?

Musk yine dediğini yaptı. Bir süredir Twitter Dosyaları adı altında eski yönetimin sansürlerini ve ABD istihbaratı ile işbirliklerini ifşa ediyor. Belgelere göre Twitter sistemetik şekilde ABD devletinden gelen taleplere göre belli gruplara sansürler uygulamış. İşte bu belgelerin yayınlanmasıyla ana akım medya ile Musk arasında kavga büyüdü. Gelin haberimizde hem Musk'ın yayınlattığı belgelerin detaylarına hem de kavganın arka planına bakalım.

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ABD istihbaratının maşası Twitter! ’Özgür kuş’ diye yutturdular | Peki arka planda gerçekten neler oluyor?

BIDEN İLE KAVGALI MI?
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra ilk işlerinden biri eski ABD Başkanı Donald Trump'ın askıya alınan hesabını açmak oldu. Zaten yayınladığı belgelerden en önemlilerinden biri de Trump'a uygulanan sansür oldu. Musk, daha önce Demokrat Parti'yi desteklediğini açıklamıştı. Yani mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın partisini. Ama taraf değiştirdi. 2024'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçileri destekleyeceğini duyurdu.