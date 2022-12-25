ABD istihbaratının maşası Twitter! ’Özgür kuş’ diye yutturdular | Peki arka planda gerçekten neler oluyor?

Elon Musk'ı artık tüm dünya tanıyor. ABD'li milyarder. Dünyanın en zenginlerinden biri. Kişisel serveti 178 milyar dolar. Elektrikli arabalardan uzay yolculuğuna kadar birçok alanda lider durumunda. Medyatik de biri. Ama son zamanlarda kartel medyası kendisini pek bir sevmez oldu. Bundan 8 ay önce Musk ne zaman ki geç "Twitter'ı satın almak istiyorum" dedi ortalık karışmaya başladı.