HaberlerGaleriABD istihbaratının maşası Twitter! 'Özgür kuş' diye yutturdular | Peki arka planda gerçekten neler oluyor?
ABD istihbaratının maşası Twitter! 'Özgür kuş' diye yutturdular | Peki arka planda gerçekten neler oluyor?
Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın geçmiş dönemde siyasi ajandayla yaptığı sansürleri deşifre ediyor. Musk, Twitter'ın ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığını ifade etti. ABD devleti ile sosyal medya sıkı fıkı çalışmış. Belgelerde Türkiye karşıtı propagandalar da var seçimlere müdahaleler de. Peki arka planda gerçekten neler oluyor?