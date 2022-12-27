27 Aralık 2022, Salı
Elon Musk'tan 10. Twitter ifşası! Koronavirüs hakkında ABD hükümetiyle çelişen uzmanlara ne oldu? İşte Trump ve Biden savaşının detayları
Elon Musk, Twitter üzerinden dönen oyunları ifşa etmeye devam ediyor. Twitter'ın eski yönetiminin maillerini gazeteci David Zweig aracılığıyla ortaya döken Musk, Trump ve Biden'ın koronavirüs döneminde yaptıklarını da gözler önüne serdi. Bununla da kalmayan şirketin, hükümetle aynı fikirde olmayan doktor ve uzmanları itibarsızlaştırarak Covid-19 salgınına ilişkin tartışmalara müdahale ettiği de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:51
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