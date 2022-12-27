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Haberler Galeri Elon Musk'tan 10. Twitter ifşası! Koronavirüs hakkında ABD hükümetiyle çelişen uzmanlara ne oldu? İşte Trump ve Biden savaşının detayları

Elon Musk'tan 10. Twitter ifşası! Koronavirüs hakkında ABD hükümetiyle çelişen uzmanlara ne oldu? İşte Trump ve Biden savaşının detayları

Elon Musk, Twitter üzerinden dönen oyunları ifşa etmeye devam ediyor. Twitter'ın eski yönetiminin maillerini gazeteci David Zweig aracılığıyla ortaya döken Musk, Trump ve Biden'ın koronavirüs döneminde yaptıklarını da gözler önüne serdi. Bununla da kalmayan şirketin, hükümetle aynı fikirde olmayan doktor ve uzmanları itibarsızlaştırarak Covid-19 salgınına ilişkin tartışmalara müdahale ettiği de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:51
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Elon Musk’tan 10. Twitter ifşası! Koronavirüs hakkında ABD hükümetiyle çelişen uzmanlara ne oldu? İşte Trump ve Biden savaşının detayları

Elon Musk'ın, 10. ifşaatında, şirketin, ABD hükümetinin söylemleriyle çelişen bilgileri sansürleyerek, hükümetle aynı fikirde olmayan doktor ve uzmanları itibarsızlaştırarak Kovid-19 salgınına ilişkin tartışmalara müdahale ettiği ortaya çıktı.

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Elon Musk’tan 10. Twitter ifşası! Koronavirüs hakkında ABD hükümetiyle çelişen uzmanlara ne oldu? İşte Trump ve Biden savaşının detayları

Elon Musk, yaklaşık 3 haftadır "Twitter Dosyaları" adıyla sürdürdüğü ifşaatların 10.'sunu Free Press haber sitesi muhabiri David Zweig aracılığıyla yaptı.

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Elon Musk’tan 10. Twitter ifşası! Koronavirüs hakkında ABD hükümetiyle çelişen uzmanlara ne oldu? İşte Trump ve Biden savaşının detayları

Twitter'ın eski yönetiminin Kovid-19 salgınına yönelik içeriklere dair iç yazışmalarını paylaşan Zweig, ABD yönetimlerinin sadece Twitter'a değil aynı zamanda Facebook, Google ve Microsoft'a da Kovid-19 salgınına ilişkin tartışmalar konusunda baskı uyguladığını yazdı.

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Elon Musk’tan 10. Twitter ifşası! Koronavirüs hakkında ABD hükümetiyle çelişen uzmanlara ne oldu? İşte Trump ve Biden savaşının detayları

Trump yönetiminin salgının başlangıcında halkı paniğe sevk edecek içerikler konusunda endişeler taşıdığını ve şirkete bu konuda baskı yaptığını ifade eden Zweig, Başkan Joe Biden yönetiminin ise Amerikan halkına Kovid-19 salgını için verdiği mesajın, "Kovid-19'dan çok korkun ve güvende olmak için bizim dediğimizi yapın şeklinde olduğunu ve Twitter'a bu yönde baskı yaptığını belirtti.

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Elon Musk’tan 10. Twitter ifşası! Koronavirüs hakkında ABD hükümetiyle çelişen uzmanlara ne oldu? İşte Trump ve Biden savaşının detayları

David Zweig, Biden yönetiminin Twitter ile yaptığı ilk toplantının konusunun Kovid-19 olduğunu ve toplantının ana gündeminin aşı karşıtı hesaplara müdahale olduğunu kaydetti.