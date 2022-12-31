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Son dakika: Vatikan duyurdu: Eski Papa Benedict hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Son dakika: Vatikan duyurdu: Eski Papa Benedict hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Vatikan, doğum adı Joseph Ratzinger olan 95 yaşındaki Eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı. Benedict, 600 yıl sonra istifa edenilk Papa olmuştu.

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