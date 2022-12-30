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Türk milletine yeni yıl hediyesi: SİPER 100 kilometre öteden vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Siper' füzesinin 100 kilometre menzili aştığını ve başarıyla hedefi vurduğunu duyurdu. Demir, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.12.2022 21:52 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 22:04
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Türk milletine yeni yıl hediyesi: SİPER 100 kilometre öteden vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Siper' füzesinin 100 kilometre menzili aştığını ve başarıyla hedefi vurduğunu duyurdu.

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Türk milletine yeni yıl hediyesi: SİPER 100 kilometre öteden vurdu

"Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi!" diyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadelerini kullandı.

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Türk milletine yeni yıl hediyesi: SİPER 100 kilometre öteden vurdu

İşte o test görüntüleri;

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Türk milletine yeni yıl hediyesi: SİPER 100 kilometre öteden vurdu

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Türk milletine yeni yıl hediyesi: SİPER 100 kilometre öteden vurdu