Gözler Kosova-Sırbistan gerginliğinde! Karar gece yarısı verildi: 48 saat içinde...
Ukrayna-Rusya savaşından sonra tansiyonun yükseldiği Sırbistan ve Kosova arasında yeni bir gelişme yaşandı. Zor bir gece ve görüşme geçirdiğini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Bu 2 saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak." dedi.
Sırbıstan ve Kosova arasında aylardır süren gerilim son günlerde iyice tırmanmış 'Yeni bir savaş çıkar mı?' endişelerini gündeme getirmişti.
Sırbistan'dan asker ve polise 'Hazır ol' emri verilmesinin ardından sınıra barikatlar kurulmuştu. Sırbistan'dan konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi: "Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak."
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son dönemde Kosova ile yaşanan gerginliğin nedeni olan barikatların yarın kaldırılacağını duyurdu.
Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarındaki Raşka Kışlasında Kosovalı Sırplarla bir araya gelen Vucic, görüşmenin ardından açıklama yaptı.
Oldukça zor bir gece ve görüşme geçirdiklerini ifade Vucic, "Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim. Barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum."dedi.
Vucic, Kosovalı Sırplar arasında güvensizlik duygusunun devam ettiğini belirterek, "Perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Bu 2 saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak." diye konuştu.
Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini değerlendiren Vucic, "Böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler." ifadelerini kullandı.
Bu arada, bugün Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesinin ardından, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ortak bir açıklama yaptı.
AB ve ABD'nin açıklamasının ardından Vucic ile bir araya gelen Sırbistan Hükûmeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosovalı Sırpların taleplerinin yerine getirilmesi noktasında AB ve ABD'den garanti aldıklarını belirtti.
Petkovic, AB ve ABD'den barikatlarda yer alan Sırpların gözaltına alınması veya sürgün edilmesine ilişkin bir listenin olmadığını öğrendiklerini ifade ederek, Kosova Güvenlik Gücü'nün, Kosova'nın kuzeyine gitmesi için mevcut anlaşmalara göre önceden NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün (KFOR) komutanının onayını alması gerektiği hususunda da açıklama yapıldığını kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT 2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | 3-5-10-15-20 YIL çalışan ne kadar alacak? EYT Borçlanması kaç TL olacak?
- EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT'liler ne kadar aylık alacak? TAM, KISMİ AYLIK....
- EYT BAŞVURU EKRANI! EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet'ten nasıl başvurulur? SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...
- Yılbaşında toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı olacak?
- KYK TOPLU ÖDEMELER HESAPLARA GEÇTİ! 2022-2023 KYK 3 aylık toplu para hesaplara kaç TL yattı? KYK burs/kredi ÖDEME TAKVİMİ
- Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Cumartesi Marmaray bedava mı olacak?
- KYK ÖDEME TARİHLERİ: KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yılbaşından önce yatar mı?
- https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...
- EYT'de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?
- EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- 1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? EYT emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? Kadın ve erkeklerde...