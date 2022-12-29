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Gözler Kosova-Sırbistan gerginliğinde! Karar gece yarısı verildi: 48 saat içinde...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Gözler Kosova-Sırbistan gerginliğinde! Karar gece yarısı verildi: 48 saat içinde...

Ukrayna-Rusya savaşından sonra tansiyonun yükseldiği Sırbistan ve Kosova arasında yeni bir gelişme yaşandı. Zor bir gece ve görüşme geçirdiğini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Bu 2 saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak." dedi.

Sırbıstan ve Kosova arasında aylardır süren gerilim son günlerde iyice tırmanmış 'Yeni bir savaş çıkar mı?' endişelerini gündeme getirmişti.

Sırbistan'dan asker ve polise 'Hazır ol' emri verilmesinin ardından sınıra barikatlar kurulmuştu. Sırbistan'dan konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi: "Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son dönemde Kosova ile yaşanan gerginliğin nedeni olan barikatların yarın kaldırılacağını duyurdu.
Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarındaki Raşka Kışlasında Kosovalı Sırplarla bir araya gelen Vucic, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Oldukça zor bir gece ve görüşme geçirdiklerini ifade Vucic, "Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim. Barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum."dedi.

Vucic, Kosovalı Sırplar arasında güvensizlik duygusunun devam ettiğini belirterek, "Perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Bu 2 saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak." diye konuştu.

Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini değerlendiren Vucic, "Böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler." ifadelerini kullandı.

Bu arada, bugün Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesinin ardından, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ortak bir açıklama yaptı.

AB ve ABD'nin açıklamasının ardından Vucic ile bir araya gelen Sırbistan Hükûmeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosovalı Sırpların taleplerinin yerine getirilmesi noktasında AB ve ABD'den garanti aldıklarını belirtti.

Petkovic, AB ve ABD'den barikatlarda yer alan Sırpların gözaltına alınması veya sürgün edilmesine ilişkin bir listenin olmadığını öğrendiklerini ifade ederek, Kosova Güvenlik Gücü'nün, Kosova'nın kuzeyine gitmesi için mevcut anlaşmalara göre önceden NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün (KFOR) komutanının onayını alması gerektiği hususunda da açıklama yapıldığını kaydetti.

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