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Peru’da 5,4 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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Peru’da 5,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Peru’da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Peru Jeofizik Enstitüsü (PGI) Ulusal Sismoloji Merkezi, 80 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Arequipa kentine 11 kilometre uzaklıktaki Quilca olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti

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