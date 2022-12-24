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Hollanda Başbakanı Rutte'den Türkiye'ye büyük övgü: Takdire şayan

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2022
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Hollanda Başbakanı Rutte’den Türkiye’ye büyük övgü: Takdire şayan

Son dakika haberi...Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.

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