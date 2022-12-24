İtalya’yı karıştıran ’bayrak’ krizi: Basın toplantısındaki görüntüye resmi açıklama

İTALYA'DAN RESMİ AÇIKLAMA: HATA YOK

İtalya'nın Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Meloni'nin Iraklı mevkidaşı ile görüşmesinde kullanılan bayrağın hatalı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Iraklı mevkidaşı Muhammed Sudani'nin bugün Bağdat'ta yaptığı görüşmede herhangi bir hata yapıldığını resmen reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraflardaki renklerin kaymasının ışık etkisi olduğu belirtilen açıklamada, bayrağın İtalya Cumhuriyeti'ne ait olduğu vurgulandı.