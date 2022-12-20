British Airways'deki teknik kriz 5 bin kişiyi vurdu! Yiyecek, içecek ve otel yok! Ünlü oyuncu da mağdur oldu
İngiltere'nin en büyük havayolu şirketi British Airways, büyük bir krizle karşı karşıya. Havayolu şirketinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle binlerce kişi mağdur oldu. British Airways çözüm için çalıştıklarını belirtse de uçuş iptallerinin devam etmesi bekleniyor.
İngiltere'nin en büyük havayolu şirketi British Airways'in sisteminde oluşan teknik bir arıza dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında büyük bir kaosa neden oldu.
ARALARINDA ÜNLÜ OYUNCUNUN DA OLDUĞU YÜZLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI
Noel tatilinden birkaç gün önce oluşan teknik arıza, aralarında ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in de bulunduğu yüzlerce kişiyi havalimanlarında mahsur bıraktı.
UZUN KUYRUKLAR, YERLERDE UYUYAN YOLCULAR VE BAVUL YIĞINLARI
Öfkeli yolcular hayal kırıklıklarını dile getirmek için yaşadıkları kaosun fotoğrafları sosyal medyada yayınladılar.
Paylaşılan görüntülerde uzun kuyruklar, havalimanlarının koltuklarında ve yerlerinde uyuyan yolcular ve bavul yığınları görülüyor.
ÜNLÜ OYUNCU İSYAN ETTİ: 20 SAAT BEKLEYECEĞİM, YEMEK, İÇECEK, OTEL YOK
Arızanın etkilediği yolcular arasında olan oyuncu Elizabeth Hurley, Twitter hesabından Antigua'da mahsur kaldığını, uçuşu için 20 saat beklemek zorunda kalacağını yazdı. Kendilerine yiyecek, içecek ya da otel sağlanmadığını vurgulayan oyuncu yaşadığı hayal kırıklığını hayranları ile paylaştı.
İPTALLERİN ZİNCİRLEME OLARAK DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Heathrow'dan 15 uçuşu iptal eden havayolu şirketi özür diledi ancak teknik hata düzeltilemediğinden dolayı uçuş iptallerinin bugün zincirleme olarak devam etmesi bekleniyor.
Hava yolunun açıklamasında, "Teknik bir sorun nedeniyle bazı uçuşlarımızda gecikmeler yaşıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı gecikmelerden dolayı üzgünüz, mümkün olan en kısa sürede seyahat edebilmeleri için incelemelerimiz devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
5 BİN KİŞİ ALTERNATİF ULAŞIM ARIYOR
Sorun, halihazırda kalkmış olan kısa mesafeli uçuşları etkilenmedi ancak Denver, Boston, Tokyo, Washinton DC, Nashville, Chicago, Toronto ve New York JFK krizden nasibini alan havalimanları arasında yer aldı.
İptal edilen uçuşların en az 5 bin kişiyi taşıyacağını belirten Independent bu insanların yılbaşı tatili öncesinde alternatif ulaşım yolları bulmak zorunda kaldığına dikkat çekti.
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