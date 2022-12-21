Kara kış kapıda ❄️ Zemheri günleri geliyor | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? ☃ Güneşe aldanmayın diyerek uyardı

ZEMHERİ SOĞUKLARININ HABERCİSİ

Tüm yurtta parçalı bulutlu, sisli ve bol don olan günlerimiz var. Yağış yok gibi. Bu zemheri soğuklarının habercisi. Tabi kar yağsa hava yumuşayacaktır. Bir yorgan gibi gökyüzünü örteceği için bulutlar daha yumuşak bir hava olacaktır ama şu anda öyle bir şey yok. Şiddetli soğuk ve bu soğuklar devam edecektir.