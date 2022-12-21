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Kara kış kapıda ❄️ Zemheri günleri geliyor | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ☃ Güneşe aldanmayın diyerek uyardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Kara kış kapıda ❄️ Zemheri günleri geliyor | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? ☃ Güneşe aldanmayın diyerek uyardı

Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayı başlıyor. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir Anadolu'yu zorlu günler beklediğini söylerken, birçok İstanbullu tarafından merak edilen 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna da yanıt verdi. Özdemir, "Güneşe aldanmayın. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var" diyerek, Zemheri soğukları için de tarih verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar ve sağanak yağış için peş peşe uyarılar geliyor.

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bazı illerimizde etkili olurken, hava sıcaklıkları 0'ın altına indi.

METEOROLOJİ UZMANI UYARDI: GÜNEŞE ALDANMAYIN

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, Zemheri soğukları için tarih verdi.

Özdemir, Don, ve sis olaylarının artacağını belirterek Anadolu'yu zorlu günler beklediğini söyledi.

22 ARALIK İLE 30 OCAK ARASINDA 40 GÜN ZEMHERİ AYI

İşte Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar: Herkes kar beklentisi içerisinde. Ay sonuna kadar kar beklenmiyor ama soğuklar artmaya başladı.

Özdemir, "Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Güneşe aldanmayın. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

"Zemheri ayı diyoruz. Yüksek basınç girişi var. Yarından itibaren Anadolu'da hava daha da soğuyacak. Don, ve sis olayları görünecek. Anadolu'yu zorlu günler bekliyor. Hafta sonuna kadar bu şekilde. Tabi güneş kendisini gösterecek. Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Soğuklar var, kuraklık devam ediyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ocak ayı içerinde olabilir. Günlerce süren kışlar değil ama 2-3 gün süren yoğun yağışlar olabilir. Pek büyük bir yağış görünmüyor ama soğuk hava etkisini gösteriyor. Balkanlar ve Ukrayna üzerinden gelen soğuk havanın etkisi var. Sibirya yüksek basıncının etkisi de var.

ZEMHERİ SOĞUKLARININ HABERCİSİ

Tüm yurtta parçalı bulutlu, sisli ve bol don olan günlerimiz var. Yağış yok gibi. Bu zemheri soğuklarının habercisi. Tabi kar yağsa hava yumuşayacaktır. Bir yorgan gibi gökyüzünü örteceği için bulutlar daha yumuşak bir hava olacaktır ama şu anda öyle bir şey yok. Şiddetli soğuk ve bu soğuklar devam edecektir.

GÜNEŞE ALDANMAYIN!

Güneşe aldanmamak gerekir. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. İstanbul'da ay sonuna kadar kar yağışı yok. Bir yılbaşı sürprizi olur mu? Onu göreceğiz. Ama sert soğuklar devam ediyor.

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor.

ZEMHERİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

Öte yandan zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Az bulutlu

KONYA °C, 7°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 4°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

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