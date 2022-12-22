Başkan Erdoğan’ı hedef alan Yunan asıllı ABD senatörü Menendez’e sert tepki! FETÖ sufle veriyor

Menendez'in muhatabının Başkan Erdoğan olmadığını, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olduğunu söyleyen Kılıç, Menendez'in iddialarını "uluslararası hukuktan ve gerçeklerden yoksun" olarak nitelendirdi.

Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'nin duruşunu açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Kılıç, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde insanlar yalnızca inançları, renkleri ve dillerinden dolayı zulme uğrarken yurtlarından edilirken Türkiye'nin mazlumlara nasıl kucak açtığını, destek verdiğini tüm dünya biliyor. Türkiye, nüfus oranına göre en fazla mülteciyi barındıran ülke. Bunu kimse tartışamaz." diye konuştu.

Menendez'in, sözde Ermeni soykırımı ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki yaşananları diline doladığını anlatan Kılıç, "Tamamen iç siyasi saiklerle ne dediğini de bilmeden, araştırma yapmadan konuşmaya devam ediyor. Biz bugüne kadar kendisinin içi boş sözlerine cevap vermedik, ciddiye almadık ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızı şahsen hedef alması nedeniyle devletimizi ve milletimizi doğrudan hedef aldı. Bunun için kendisine gereken cevabı vereceğiz." ifadelerini kullandı.