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İngiltere’nin Gatwick Havalimanı'nda korkunç olay! Uçağın iniş takımlarında erkek cesedi bulundu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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İngiltere’nin Gatwick Havalimanı’nda korkunç olay! Uçağın iniş takımlarında erkek cesedi bulundu

Gambia’dan İngiltere'ye gelen bir uçağın iniş takımlarında erkek cesedi bulundu. Gambiya hükümetinden bir sözcü yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespit edilemeyen siyahi bir erkek olduğu bilgisini paylaştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BBC'nin haberine göre, Sussex polisi, 7 Aralık'ta Gambia'nın başkenti Banjul'dan kalkarak Sussex'deki Gatwick Havalimanı'na inen bir uçağın iniş takımlarında erkek cesedi bulunduğunu açıkladı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve konuya dair rapor hazırlanacağını kaydetti.

Gatwick Havalimanı'ndan bir sözcü, olayı "çok üzücü bir haber" olarak değerlendirirken, hayatını kaybeden kişinin aile ve arkadaşlarına taziyelerini iletti.Gambiya hükümetinden bir sözcü de yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespit edilemeyen siyahi bir erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Gambiya ve İngiltere arasında uçak yolculuğunun 6,5 saat sürdüğü belirtiliyor.

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