İngiltere’nin Gatwick Havalimanı’nda korkunç olay! Uçağın iniş takımlarında erkek cesedi bulundu

Gatwick Havalimanı'ndan bir sözcü, olayı "çok üzücü bir haber" olarak değerlendirirken, hayatını kaybeden kişinin aile ve arkadaşlarına taziyelerini iletti.Gambiya hükümetinden bir sözcü de yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespit edilemeyen siyahi bir erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Gambiya ve İngiltere arasında uçak yolculuğunun 6,5 saat sürdüğü belirtiliyor.