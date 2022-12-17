Mardin'de Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde 6'lı masaya pankartlı gönderme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ı büyük coşkuyla karşılayan vatandaşlar 6'lı masa pankartlı göndermede bulundu. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada "Üzümümüz şiredir 6'lı masa fitnedir. Reis sen dik dur Mardin halkı seninledir" yazılı pankart açtı.