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Haberler Galeri Mardin'de Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde 6'lı masaya pankartlı gönderme

Mardin'de Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde 6'lı masaya pankartlı gönderme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ı büyük coşkuyla karşılayan vatandaşlar 6'lı masa pankartlı göndermede bulundu. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada "Üzümümüz şiredir 6'lı masa fitnedir. Reis sen dik dur Mardin halkı seninledir" yazılı pankart açtı.

Giriş Tarihi: 17.12.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 16:36
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Mardin’de Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde 6’lı masaya pankartlı gönderme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Mardin Havalimanı'na geldi.

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Mardin’de Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde 6’lı masaya pankartlı gönderme

VATANDAŞLARDAN SEVGİ SELİ
Toplu açılış projeleri için Mardin'e gelen Başkan Erdoğan, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

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Mardin’de Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde 6’lı masaya pankartlı gönderme

BAŞKAN ERDOĞAN MARDİN'DE
Mardin'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Parkına geçti.

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Mardin’de Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde 6’lı masaya pankartlı gönderme

Başkan Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

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Mardin’de Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde 6’lı masaya pankartlı gönderme

Başkan Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liraya mal olan projelerin açılışını yaparken 75 bin kişilik kalabalığa hitap etti.