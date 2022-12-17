17 Aralık 2022, Cumartesi
Mardin'de Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde 6'lı masaya pankartlı gönderme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ı büyük coşkuyla karşılayan vatandaşlar 6'lı masa pankartlı göndermede bulundu. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada "Üzümümüz şiredir 6'lı masa fitnedir. Reis sen dik dur Mardin halkı seninledir" yazılı pankart açtı.
Giriş Tarihi: 17.12.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 16:36
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