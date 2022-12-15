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Fas'ta büyük yıkım! Hüzün çöktü gözyaşlarını tutamadılar! Fransa maçı sonrası Rabat'ta üzüntü hakim...

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa karşısında 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmesi Faslı futbolseverleri üzdü. Maçı başkent Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca başta olmak üzere çeşitli şehirlerdeki meydan ve kafelerde takip eden Faslı taraftarlar maçın son düdüğüyle beraber büyük hüzün yaşadı. İşte o anlardan bazı kareler...

Giriş Tarihi: 15.12.2022 00:53 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 00:54
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Fas’ta büyük yıkım! Hüzün çöktü gözyaşlarını tutamadılar! Fransa maçı sonrası Rabat’ta üzüntü hakim...

Faslı taraftarlar yaşanan yenilgi ve üzüntüye rağmen tarihlerinde bir ilki gerçekleştirerek yarı final oynayan takımlarına teşekkür sloganları attı.

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Fas’ta büyük yıkım! Hüzün çöktü gözyaşlarını tutamadılar! Fransa maçı sonrası Rabat’ta üzüntü hakim...

Sosyal medya üzerinden de takımlarına desteklerini sürdüren Faslı futbolseverler, Twitter'da "#MoroccoVsFrance" etiketiyle şükranlarını dile getiren paylaşımlar yaptı.

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Fas’ta büyük yıkım! Hüzün çöktü gözyaşlarını tutamadılar! Fransa maçı sonrası Rabat’ta üzüntü hakim...

Fas takımının kupa umutları karşılaşmanın 5. dakikasında Theo Hernandez'in ve 79. dakikasında da Kolo Muani'nin attığı goller sonrası yarı finalde sona erdi.

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Fas’ta büyük yıkım! Hüzün çöktü gözyaşlarını tutamadılar! Fransa maçı sonrası Rabat’ta üzüntü hakim...

FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan Fas, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri'nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.

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Fas’ta büyük yıkım! Hüzün çöktü gözyaşlarını tutamadılar! Fransa maçı sonrası Rabat’ta üzüntü hakim...

Fas, son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta, İspanya'ya karşı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıkmıştı.