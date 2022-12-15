Fas'ta büyük yıkım! Hüzün çöktü gözyaşlarını tutamadılar! Fransa maçı sonrası Rabat'ta üzüntü hakim...

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa karşısında 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmesi Faslı futbolseverleri üzdü. Maçı başkent Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca başta olmak üzere çeşitli şehirlerdeki meydan ve kafelerde takip eden Faslı taraftarlar maçın son düdüğüyle beraber büyük hüzün yaşadı. İşte o anlardan bazı kareler...