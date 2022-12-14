Tek seferde 9 doğurdu! Guinness Rekorlar Kitabı'na giren anne ve bebekleri ülkelerine döndü
DÜNYA AA
Fas'ta tek seferde dokuz çocuk dünyaya getirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Malili anne Halime Sisi ve bebekleri, yaklaşık bir buçuk yıl sonra ülkelerine döndü.
Mali Sağlık Bakanı Dieminatou Sangare, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Mali'nin başkenti Bamako'ya dönen anne ve çocuklarla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak hepsine uzun ömürler diledi.
Halime Sisi, Mayıs 2021'de Fas'ın Kazablanka kentinde 5'i kız 4'ü erkek 9 çocukla tek seferde en fazla sağlıklı bebeği dünyaya getirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
Dokuz çocuk dünyaya getirmesiyle geçen yıl dünya gündemine oturan anne Halime Sisi, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'daki bir sağlık kuruluşunda doğum yapmıştı.
Halime Sisi'nin, Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarılmıştı.
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