Tek seferde 9 doğurdu! Guinness Rekorlar Kitabı’na giren anne ve bebekleri ülkelerine döndü

Dokuz çocuk dünyaya getirmesiyle geçen yıl dünya gündemine oturan anne Halime Sisi, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'daki bir sağlık kuruluşunda doğum yapmıştı.

Halime Sisi'nin, Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarılmıştı.