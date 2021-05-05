Fas'ta Malili kadın dokuz doğurdu
Fas'ta dünyada eşine çok az rastlanır bir durum meydana geldi. Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın 5'i kız 4'ü erkek tam 9 çocuk dünyaya getirdi.
GÜNDEM DHA
Mali Sağlık Bakanlığı, Mali vatandaşı olan Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka kentinde bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığını ve 9 bebek dünyaya getirdiğini, anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
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