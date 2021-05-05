05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Fas'ta Malili kadın dokuz doğurdu

'ta dünyada eşine çok az rastlanır bir durum meydana geldi. kentinde doğum yapan Malili kadın 5'i kız 4'ü erkek tam 9 çocuk dünyaya getirdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Fas'ta Malili kadın dokuz doğurdu

, vatandaşı olan Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle kentinde bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığını ve 9 bebek dünyaya getirdiğini, anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Halime Sisi (25) Mali'nin başkenti 'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta 'a sevk edildiği kaydedildi.

Kadının doğumda çekilen bir fotoğrafı

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