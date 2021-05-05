Fas'ta Malili kadın dokuz doğurdu

Mali Sağlık Bakanlığı, Mali vatandaşı olan Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka kentinde bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığını ve 9 bebek dünyaya getirdiğini, anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.