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Facebook'a 2 milyar dolarlık tazminat davası! Kenya'da gündem oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Facebook’a 2 milyar dolarlık tazminat davası! Kenya’da gündem oldu

Kenya Yüksek Mahkemesinde şiddeti teşvik eden, insanların ölümüne ve yerinden edilmesine yol açan gönderilerin paylaşılmasına izin verdiği için Facebook'a 2 milyar dolarlık tazminat davası açıldı.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'a, Kenya'da şiddeti teşvik eden gönderilerin yayınlanmasına ve paylaşılmasına izin verdiği gerekçesiyle 2 milyar dolarlık tazminat davası açıldı.

Başkent Nairobi merkezli sivil toplum kuruluşu Katiba Enstitüsü ile Etiyopyalı araştırmacılar Abrham Meareg ve Fisseha Tekle, Kenya Yüksek Mahkemesinde şiddeti teşvik eden, insanların ölümüne ve yerinden edilmesine yol açan gönderilerin paylaşılmasına izin verdiği için Facebook'a 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Davacıların avukatlarından yapılan açıklamada, Facebook'un, kullandığı algoritmayla nefret söylemini destekleyerek şiddet olaylarının yayılmasına yol açtığı ve yaşanan ölümlerden sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya'da yaşanan iç çatışmalar sırasında bu platform üzerinden hedef gösterilip katledilen kişilerin yaşadıkları aktarıldı.

Davacılardan Abrham Meareg, kimya profesörü babası Meareg Amare Abrha'nın, Tigray kökenli olmasından ötürü bazı kişilerce hedef gösterildiğini; bu gönderilerin, silinmesi talebine rağmen 2 gün boyunca dolaşımda kaldığını ve babasının öldürüldüğünü belirtti.

Davacılar, Facebook'tan nefret söylemi içeren gönderilerin durdurulması, yabancı dillerde yapılan paylaşımlar için yeterli sayıda içerik yöneticisinin çalıştırılması, nefret ve şiddet dilinden zarar görenler için 1,6 milyar dolarlık tazminat ödemesi ve sponsorlu paylaşımlarda da benzer zarara uğrayanlar için 400 milyon dolar tazminat ödemesi talebinde bulundu.

Afrika ülkelerinde yaygın kullanılan sosyal medya platformu Facebook, daha önce de özellikle Etiyopya'daki çatışmalar sırasında nefret söylemi içeren içerikleri engelleyemediği suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

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