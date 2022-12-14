Facebook’a 2 milyar dolarlık tazminat davası! Kenya’da gündem oldu

Başkent Nairobi merkezli sivil toplum kuruluşu Katiba Enstitüsü ile Etiyopyalı araştırmacılar Abrham Meareg ve Fisseha Tekle, Kenya Yüksek Mahkemesinde şiddeti teşvik eden, insanların ölümüne ve yerinden edilmesine yol açan gönderilerin paylaşılmasına izin verdiği için Facebook'a 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Davacıların avukatlarından yapılan açıklamada, Facebook'un, kullandığı algoritmayla nefret söylemini destekleyerek şiddet olaylarının yayılmasına yol açtığı ve yaşanan ölümlerden sorumlu olduğu belirtildi.