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Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu 1 asker şehit oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Azerbaycan’da mayın patlaması sonucu 1 asker şehit oldu

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'de mayın patlaması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, 3'ü asker 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

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