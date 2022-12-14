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Koronavirüste umutlandıran haber! DSÖ duyurdu: Acil durum olmaktan çıkabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Koronavirüste umutlandıran haber! DSÖ duyurdu: Acil durum olmaktan çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2023'te Kovid-19 salgınının küresel acil durum olmaktan çıkabileceğini ifade etti. Ancak Ghebreyesus, virüsün tamamen yok olmayacağını da belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2023'te Kovid-19 salgınının küresel acil durum olmaktan çıkmasını temenni etti.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) muhabirleriyle DSÖ'nün merkezinde bir araya gelen Ghebreyesus, Kovid-19'un gelecekteki durumuna dair soruları cevapladı.

BİR HAFTADA 10 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ghebreyesus, bir yıl önce Kovid-19'un Omicron varyantı etkisini gösterdiğinde haftada 50 bine yakın can kaybı meydana geldiğine işaret ederek, "Son bir hafta yaklaşık 10 bin kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Bu yine büyük bir rakam fakat en azından bu noktaya kadar gelebildik." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNÜMÜZDEKİ SENEYİ İŞARET ETTİ

DSÖ üyesi ülkelerin Kovid-19'a karşı daha fazla hayat kurtarmak için yapacak çok şeyi olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Seneye Kovid-19'un artık küresel acil durum olmadığını söyleyebilecek duruma gelmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.

TAMAMEN YOK OLMAYACAK

Ghebreyesus, virüsün tamamen yok olmayacağını belirterek, "Önemli olan, virüsü nasıl kontrol edeceğimizdir. Tüm ülkeler, dünyanın birçok ülkesinde dolaşımını sürdüren grip ve solunum sinsityal virüsünde olduğu gibi Kovid-19 ile de nasıl mücadele edeceğini öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

AŞILAMA HALA DÜŞÜK

Kovid-19 ile mücadelenin en etkili aracı olan aşının hala düşük gelirli ülkelerde yeterli sayıya ulaşamadığını kaydeden Ghebreyesus, "Düşük gelirli ülkelerde 5 kişiden 1'i aşılanabildi. Kovid-19'un teşhis ve tedavi araçlarına erişim, kabul edilemeyecek şekilde pahalı ve adil değil." dedi.

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