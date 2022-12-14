Koronavirüste umutlandıran haber! DSÖ duyurdu: Acil durum olmaktan çıkabilir

BİR HAFTADA 10 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ghebreyesus, bir yıl önce Kovid-19'un Omicron varyantı etkisini gösterdiğinde haftada 50 bine yakın can kaybı meydana geldiğine işaret ederek, "Son bir hafta yaklaşık 10 bin kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Bu yine büyük bir rakam fakat en azından bu noktaya kadar gelebildik." değerlendirmesinde bulundu.