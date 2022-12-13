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AP'de yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin başkan yardımcılığı bitti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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AP’de yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekili Eva Kaili’nin başkan yardımcılığı bitti

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin parlamentodaki başkan yardımcılığı görevine son verildi.

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