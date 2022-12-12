Son dakika: Kabil'de otele silahlı saldırı! Patlama sesleri duyuldu
Son dakika haberleri... Afganistan Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı gerçekleşti. Söz konusu otelden patlama sesleri de yükseldi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancıların kaldığı bir otele silahlı saldırı gerçekleşti.
Söz konusu otelden patlama sesleri de yükseldi.
Detaylar gelecek...
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