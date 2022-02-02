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Belgeler Kabil'deki kaosun sebebini ortaya çıkarttı! Tarihte benzeri görülmemiş tahliye

ABD Başkanı Biden ve yönetiminin Afganistan'dan çekilme konusundaki başarısızlığının etkileri devam ediyor. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden 1 gün önce Beyaz Saray'da yapılan toplantının notları basına sızdırıldı. Biden yönetiminin hazırlıksızlığı belgelerle gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 02.02.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 09:26
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Belgeler Kabil’deki kaosun sebebini ortaya çıkarttı! Tarihte benzeri görülmemiş tahliye

Amerikan Axios haber sitesi, 14 Ağustos 2021'de ABD saatiyle 15.00-14.30 saatleri arasında Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde kabine üyelerinin yardımcıları ve güvenlik kurumlarının üst düzey yöneticileri ile Beyaz Saray'da Afganistan'dan çekilme süreci ile ilgili yapılan toplantının notlarının olduğu bir belgeye ulaştı.

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Belgeler Kabil’deki kaosun sebebini ortaya çıkarttı! Tarihte benzeri görülmemiş tahliye

Belgede üst düzey yetkililerin, tahliyede önceliğin ABD personeli, vatandaşları ve tahliyeleri üzerine ABD hükümeti ile anlaşması olan müttefik devletlerin personeline verileceği ifade ediliyor.

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Belgeler Kabil’deki kaosun sebebini ortaya çıkarttı! Tarihte benzeri görülmemiş tahliye

Daha sonra da Afgan asıllı ABD vatandaşları, ABD tarafından çalıştırılan Afganlar ve Amerikan ordusu ile iş birliği yapan Afganlar'ın mümkün olduğunca kısa sürede tahliye edileceği belirtilen belgede, tahliye edileceklerin nakledilecekleri ülkelerin o zamana kadar belirlenmediği ortaya çıkıyor.

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Belgeler Kabil’deki kaosun sebebini ortaya çıkarttı! Tarihte benzeri görülmemiş tahliye

Belgede ayrıca, o güne kadar ABD ile iş birliği yapmış kişilere henüz ulaşılmadığı, bu kişilerin henüz belirlenmediği ve taramadan geçirilmediği de dikkat çekiyor.

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Belgeler Kabil’deki kaosun sebebini ortaya çıkarttı! Tarihte benzeri görülmemiş tahliye

Belge, Kabil'in düşmesine saatler kala Biden yönetiminin Afganistan tahliyesi konusunda henüz bir adım atmadığını ortaya koyuyor.