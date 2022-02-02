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Belgeler Kabil'deki kaosun sebebini ortaya çıkarttı! Tarihte benzeri görülmemiş tahliye
ABD Başkanı Biden ve yönetiminin Afganistan'dan çekilme konusundaki başarısızlığının etkileri devam ediyor. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden 1 gün önce Beyaz Saray'da yapılan toplantının notları basına sızdırıldı. Biden yönetiminin hazırlıksızlığı belgelerle gözler önüne serildi.
Giriş Tarihi: 02.02.2022 09:26Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 09:26