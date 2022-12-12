Fransa’yı alarma geçiren olay

Le Figaro'nun haberine göre, Başbakana bağlı Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreteri (SGDSN) Stephane Bouillon, İspanya'da 6 kuruma patlayıcı içerikli zarflar ile Paris'teki Ukrayna Büyükelçiliğine şüpheli koliler gönderilmesinin ardından, hükümet ile tüm devlet kademelerine terör ve güvenlik riskine karşı yüksek teyakkuzu içeren Vigipirate bildirisini gönderdi.