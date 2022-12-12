Son dakika: AB’den İran’a yeni yaptırımlar

AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara yapılan müdahalelerle ilgili 20 kişi ve bir kuruluşun yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

20 kişi içerisinde, İran ordusu genel komutanı Abdurrahim Musevi ve ona bağlı eyalet komutanları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmadi, İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Direktörü Peyman Cebelli ve yardımcısı Muhsin Burmahani ile bazı muhabirler ve Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmed Hatemi gibi isimler yer alıyor.