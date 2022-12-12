Son dakika: AB'den İran'a yeni yaptırımlar
Avrupa Birliği (AB), İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında, iki listeye toplam 24 kişi ve 5 kuruluşu ekledi. Aynı listeye İran Devrim Muhafızları Ordusu için İHA'larla ilgili araştırma geliştirme ve üretim işlerini üstlenen 4 kuruluş da dahil edildi.
AB, Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından, İran'a yeni yaptırım paketini açıkladı.
AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara yapılan müdahalelerle ilgili 20 kişi ve bir kuruluşun yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.
20 kişi içerisinde, İran ordusu genel komutanı Abdurrahim Musevi ve ona bağlı eyalet komutanları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmadi, İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Direktörü Peyman Cebelli ve yardımcısı Muhsin Burmahani ile bazı muhabirler ve Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmed Hatemi gibi isimler yer alıyor.
Sözü geçen kuruluşun ise IRIB olduğu belirtildi.
UKRAYNA'YLA İLGİLİ YAPTIRIMLAR
Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden kişilere yer verilen yaptırım listesine de İran Hava Kuvvetleri Genel Komutanı Hamid Vahedi'nin de aralarında bulunduğu, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesi ve teslim edilmesinde rolü olan" toplam 4 kişi eklendi.
Aynı listeye İran Devrim Muhafızları Ordusu için İHA'larla ilgili araştırma geliştirme ve üretim işlerini üstlenen 4 kuruluş da dahil edildi.
Bakanların toplantısı sürerken, AB, İran'ı, protestolara yapılan müdahale, infaz edilen idam cezaları, cinsiyete dayalı şiddet, yabancı vatandaşlara keyfi gözaltı, Rusya'ya askeri yardımlar, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmak, nükleer anlaşmaya varılmasını zorlaştırmak ve Körfez'deki seyrüsefer özgürlüğüne tehdit gibi birçok konuda kınamış, uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısı yapmıştı.
AB, 17 Ekim'de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa ve 14 Kasım'da 29 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.
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