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Fransa Jeumont'ta Lidl süpermarketinde saldırı

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Giriş: 13.12.2022 00:10
Fransa’nın kuzeyindeki Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette düzenlenen baltalı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırganın olay sonrası baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı bildirildi.

Fransa'nın Hauts-de-France bölgesinde yer alan Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette bir kişi baltayla etraftakilere saldırdı.

3 YARALI

Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

SALDIRGAN İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Saldırganın daha sonra baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı aktarıldı.

EKİPLER BÖLGEDE

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Bir polis memuru Fransız basınına yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

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