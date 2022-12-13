13 Aralık 2022, Salı
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Fransa Jeumont'ta Lidl süpermarketinde saldırı
Fransa’nın kuzeyindeki Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette düzenlenen baltalı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırganın olay sonrası baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı bildirildi.
Fransa'nın Hauts-de-France bölgesinde yer alan Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette bir kişi baltayla etraftakilere saldırdı.
3 YARALI
Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.
SALDIRGAN İNTİHAR ETMEK İSTEDİ
Saldırganın daha sonra baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı aktarıldı.
EKİPLER BÖLGEDE
Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.
Bir polis memuru Fransız basınına yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.