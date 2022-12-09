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Tren raylarında korku dolu anlar! Yüksek gerilim hattı üzerine geldi akıma kapıldı! Sırt üstü raylara düştü...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Tren raylarında korku dolu anlar! Yüksek gerilim hattı üzerine geldi akıma kapıldı! Sırt üstü raylara düştü...

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentinde tren istasyonundaki görevlinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü. Elektrik akımına kapılan genç görevli bilincini kaybederek tren raylarına düştü. İşte korku dolu o anlar...

Hindistan'da tren istasyonunda görevli bilet denetçisi, yüksek gerilim hattından kopan bir elektrik kablosunun üzerine düşmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Denetçi, bayılarak rayların üzerine düştü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentindeki tren istasyonunda görevli olan bilet denetçisinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü.

Elektrik akımına kapılan talihsiz adam, bilincini kaybederek platformdan sırt üstü olarak rayların üzerine düştü. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Çevredekiler, hemen adamın yardımına koşarken, hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunu stabil olduğu ifade edildi. Yüksek gerilim hattındaki elektrik kablosunun bir kuş nedeniyle kopmuş olabileceği düşünülüyor.

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