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Bir ülke daha Schengen vizesi kapsamına alındı! AB resmen duyurdu! Bulgaristan ve Romanya'ya ret...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Bir ülke daha Schengen vizesi kapsamına alındı! AB resmen duyurdu! Bulgaristan ve Romanya’ya ret...

Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamada Hırvatistan'ın vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katılmasına onay verildiği duyuruldu. Diğer yandan Bulgaristan ve Romanya'ya ise ret yanıtı verildi. İşte detaylar...

Avrupa Birliği (AB), Hırvatistan'ın vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e katılmasına onay verdi.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın İçişleri Bakanı Vit Rakusan ile AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB içişleri bakanlarının toplantısı sürerken basına açıklamada bulundu.

KATILIMINA ONAY VERİLDİ

Rakusan, bakanların Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımına onay verdiğini duyurdu.

ROMANYA VE BULGARİSTAN'A RED

Avusturya'nın veto etmesiyle Romanya ve Bulgaristan'a ret kararı çıkmasına değinen Rakusan, "Bence Romanya ve Bulgaristan da Şengen üyeleri olmaya hazır." ifadesini kullandı.

Johansson da bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını belirterek, iki ülkenin vatandaşlarına seslendi.

GÜNDEMDE OLMAYA DEVAM EDECEK

"Siz de Şengen'e üye olmayı ve serbest dolaşıma ulaşmayı hak ediyorsunuz. Birçok üye ülkenin desteğini almıştınız." diye konuşan Johansson, iki ülkenin katılımının öncelikli gündemi olmaya devam edeceğini vurguladı.

DÜZENSİZ GÖÇ ENDİŞESİ

Sığınma başvurularının son dönemde ciddi oranda arttığı Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkeye gelecek olanların düzensiz göçü artırmasından endişe duyuyor.

Şengen'in genişlemesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya, Şengen alanına 2007'de katılmıştı.

AB üyesi olmayan İsviçre de 2008'de dahil olmuştu.

Hırvatistan'ın katılmasıyla 27 üye ülkeye sahip olan Şengen bölgesine, 60'tan fazla ülkenin vatandaşları, vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

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