Bir ülke daha Schengen vizesi kapsamına alındı! AB resmen duyurdu! Bulgaristan ve Romanya’ya ret...

ROMANYA VE BULGARİSTAN'A RED

Avusturya'nın veto etmesiyle Romanya ve Bulgaristan'a ret kararı çıkmasına değinen Rakusan, "Bence Romanya ve Bulgaristan da Şengen üyeleri olmaya hazır." ifadesini kullandı.

Johansson da bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını belirterek, iki ülkenin vatandaşlarına seslendi.