Angela Merkel'den dikkat çeken öz eleştiri: Almanya Silahlı Kuvvetleri'ni daha iyi silahlarla donatmadık
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr'in 2014'ten sonra daha iyi silahlarla donatılması için kendisini yeterince zorlamadığı konusunda öz eleştiride bulundu.
Rusya'nın Kırım'ı 2014'teki yasa dışı ilhakı ve NATO'nun Baltık ülkelerinde konuşlanmış askerleri olması sonrası Rusya'nın G8'den çıkarıldığını hatırlatan Merkel, "Ancak Rusya'nın saldırganlığına biz de daha hızlı tepki vermeliydik." dedi.
Merkel, Almanya Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr'in 2014'ten sonra daha iyi silahlarla donatılması konusunda kendisini yeterince zorlamadığı konusunda öz eleştiride bulundu.
NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma" hedefini Alman hükümetinin programına aldıklarını ancak Almanya'nın artışa rağmen yüzde 2 hedefine ulaşamadığını belirten Merkel, "Ben de her gün bu konuda tutkulu bir konuşma yapmadım." dedi.
Merkel, 2015'te Minsk barış anlaşmasının imzalanması gibi Rusya ve Ukrayna'ya yönelik kararlarını bir kez daha savunarak, "Tam olarak böyle bir savaşı (Rusya'nın Ukrayna savaşı) engelleme girişimiydi." ifadesini kullandı. Ukrayna'dan gelen eleştirilere karşı Merkel, "İşe (Minsk barış anlaşması) yaramaması, girişimlerin yanlış olduğu anlamına gelmez." dedi.
"SAVAŞLAR MÜZAKERE MASASINDA BİTER"
Rusya-Ukrayna savaşının nasıl biteceği sorusu üzerine Merkel, "Savaşlar müzakere masasında biter." ifadesini kullandı. Merkel, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde daha fazla çaba gösterilmesini istedi.
Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya'yı, askeri yaklaşımında tarihi bir dönüşüme iterken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın başlamasından sonra ülkesinin NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyacaklarını açıklamıştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını "dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz, Bundeswehr'in modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar avroluk ek fon açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?
- MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... İşte kontenjan sayısı
- 2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...
- AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar
- MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MSB kura çekimi saat kaçta yapılacak, isim listesi açıklandı mı?
- Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?
- Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı ağızları açık bıraktı! Seyran, Ferit'e sarılıyor! Endişe tavan yaptı...
- Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...
- POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? POMEM 2022 sınav ücreti son gün tarihi ne zaman?
- Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşini gören şaştı kaldı! Meğer usta oyuncu…
- SSK, Bağkur, 4A, 4C'linin yüzünü gülecek! 8.000 TL HESAPLARA YATIYOR! Bankalardan emekliye yeni yıl piyangosu! Birkaç gün içinde...