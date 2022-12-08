Angela Merkel’den dikkat çeken öz eleştiri: Almanya Silahlı Kuvvetleri’ni daha iyi silahlarla donatmadık

NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma" hedefini Alman hükümetinin programına aldıklarını ancak Almanya'nın artışa rağmen yüzde 2 hedefine ulaşamadığını belirten Merkel, "Ben de her gün bu konuda tutkulu bir konuşma yapmadım." dedi.

Merkel, 2015'te Minsk barış anlaşmasının imzalanması gibi Rusya ve Ukrayna'ya yönelik kararlarını bir kez daha savunarak, "Tam olarak böyle bir savaşı (Rusya'nın Ukrayna savaşı) engelleme girişimiydi." ifadesini kullandı. Ukrayna'dan gelen eleştirilere karşı Merkel, "İşe (Minsk barış anlaşması) yaramaması, girişimlerin yanlış olduğu anlamına gelmez." dedi.