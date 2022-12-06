İngiltere’de hırsız hayatının şokunu yaşadı! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada gündem oldu

"YARDIMA İHTİYACI OLURSA BURADAYIZ"

Olayın ardından sosyal medyada kamera kayıtlarının ortaya çıkmasıyla çok sayıda kişinin kendisine "hırsıza neden sert şekilde müdahale etmediği"ni sorduğunu söyleyen Adam, şöyle devam etti: "İslam bize öfke, zulüm ve bunun gibi şeyleri göstermeyi öğretmiyor. İslam bize daha merhametli olmayı öğretiyor. Telefonları geri aldık. Telefonlarımız artık burada. Bu yüzden ona biraz şefkat göstermek daha iyi. İnşallah Allah ona hidayet versin. Allah hepimize hidayet versin. Bunun için buradayız. Biz buyuz. Gitmesine izin vermek daha iyi. Polis beni ararsa, çünkü videoları şimdi göreceklerinden eminim ve bana dava açmak isteyip istemediğimi sorarlarsa, ona karşı dava açmayacağım. Umarım yaptığının farkına varır ve yolunu değiştirir. Bence bu onun için daha iyi." dedi.

Gençlerin ve küçük yaştaki çocukların bu tür suç olaylarına karışmasının arka planında yetiştirilme tarzları, arkadaş çevreleri ve içinde bulundukları zor koşullar olduğuna değinen Adam, "Bence Müslümanlar olarak orada yanlarında olmalıyız. En azından bu insanlara doğru yola gittiklerinden emin olmaları için yardım etmeye çalışmalıyız. İnşallah Allah hepimize hidayet verir." ifadelerini kullandı.

Hırsızlık girişiminin ardından sosyal medyadan gence çağrıda bulunarak, ihtiyacı olması durumunda mağazaya tekrar gelebileceğini ve kendisine yardımcı olacaklarını söyleyen Adam, şu ana kadar gençle herhangi bir temas kuramadıklarını bildirdi.

Adam, "Henüz kim olduğunu bilmiyoruz. Yardıma ihtiyacı olursa, onun için burada olduğumuzu umuyorum. İnşallah videodan mesajı alır ve kim bilir belki (mağazaya) geri gelir." dedi.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kişiden takdir mesajları aldıklarını söyleyen Adam, şunları kaydetti: "Gelen mesajların yaklaşık yüzde 99'u maşallah çok cesaret vericiydi ve dünyanın dört bir yanından gönderilen mesajlar çok kuvvetliydi. Tüm dünyada, tüm medyada İslam'la ilgili olumsuzluklar varken gerçekte İslam'ın ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bence bu önemli. Sadece benim için değil. Açıkçası ben oldukça sıradan bir insanım, hiç kimseyim ama genel olarak insanların İslam'ın ne olduğunu, Müslümanların bu tür şeylere nasıl tepki verdiğini bilmeleri, göstermeleri gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.