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ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tura kalan Senato seçimlerinin kazananı Demokratlar oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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ABD’nin Georgia eyaletinde 2. tura kalan Senato seçimlerinin kazananı Demokratlar oldu

ABD'nin Georgia eyaletinde 8 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde senatör adaylarının hiçbirinin yüzde 50'ye ulaşamamasının ardından ikinci tura kalan seçimin kazananı, Demokrat Senatör Raphael Warnock oldu.

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