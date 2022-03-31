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Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında flaş gelişme! Dosya Suudi Arabistan'a devredilecek mi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında flaş gelişme! Dosya Suudi Arabistan’a devredilecek mi?

Son dakika haberleri... Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini de talep etti. Mahkeme, Suudi Arabistan’a devri konusunda Adalet Bakanlığına görüş sorulmasına hükmetti.

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