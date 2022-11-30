AB’nin aklı Rus oligarkların dondurulmuş varlıklarında

Von der Leyen, "Ortaklarımızla birlikte kısa vadede bu fonları yönetecek ve onlarla yatırım yapacak bir yapı oluşturabiliriz." dedi.

Söz konusu yapının gelirlerini Ukrayna için kullanabileceklerine işaret eden von der Leyen, "Yaptırımlar kalkınca bu fonlar Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararın tamamını tazmin etmesi için kullanılmalı. Bunu mümkün kılmak için ortaklarımızla uluslararası bir anlaşma üzerinde çalışacağız." diye konuştu.