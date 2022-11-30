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İran'da korkutan deprem! 5.7 ile sallandılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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İran’da korkutan deprem! 5.7 ile sallandılar

İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung kentinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olayda can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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