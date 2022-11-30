30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2022
ABONE OL
Son dakika: Pakistan’da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Pakistan güne bombalı saldırı haberi ile uyandı. Ülkenin güneybatısındaki Quetta şehrinde meydana gelen saldırı nedeniyle 3 kişi öldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA