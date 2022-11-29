Yunanistan'ın Türkiye korkusu haritalı analiz yaptırdı! Güçlü silah faktörü devrede
Girit altındaki keşif faaliyetleri alanının genişletilmesi ve NAVTEX ilanı Yunanistan'ı korkutmaya yetti. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmadan dolayı, Türkiye ile Yunanistan'ın gaz arama haritalarının çakışması durumunda ne yapılacağı sorgulanmaya başlandı. Kathimerini gazetesinde, Trablus hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan rahatsız olduğunu belirtilirken Yunanistan'ın, Libya'nın Türk Petrol Şirketi'ne ruhsat verilmesi ihtimaline karşı tetikte olduğu ifade edildi.
Yunanistan son NAVTEX ilanı sonrası endişeye kapıldı. Girit'in altındaki sahada ExxonMobil tarafından yapılan keşif faaliyetlerinin alanı genişletildi. Araştırmaların bir sonraki duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.
Libya ile yaşanan diplomatik kriz sonrası iki ülke arasında deniz bölgelerinin sınırlandırılmasın konusunda bir niyet mesajı göndermek istediği öğrenilen Yunanistan'ın tek endişesi ise Türkiye...
HARİTALI ANALİZ
Kathimerini gazetesinde, Trablus hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan rahatsız olduğunu belirtilirken Yunanistan'ın, Libya'nın Türk Petrol Şirketi'ne (TPAO) ruhsat verilmesi ihtimaline karşı tetikte olduğu ifade edildi.
Arama faaliyetlerinin uzatılmasından önce, ABD ile görüşüldüğü ve teşvik edilmesinin istendiği de haberde yer alan bilgiler arasında...
TANSİYONU YÜKSELTECEK ADIM
Yeni NAVTEX'in ilan sürecinin hızlandırılmasının ardında Libya ile Türkiye arasında yeni bir orta hat anlaşması yapılmasının önüne geçilmek olduğu iddia edildi.
Trablus hükümetinin 2019'da Oniki Adalar ve Doğu Girit pahasına Türkiye'de anlaşma imzaladığını iddia eden gazete, bu bölgede Türkiye ile karşı karşıya gelme olasılığını gündeme taşıdı.
İŞTE YUNANİSTAN'IN SENARYOLARI
Ankara'nın Yunanistan'ın her faaaliyetini takip ettiğini ileri süren gazete, Yunanistan'ın arama faaliyetlerinin Türkiye'nin çıkarlarına ters düştüğünü yazdı. Türkiye'nin 'keyfi' sontaj faaliyetlerinde bulunduğu iddiasından yola çıkarak Libya'nın da Yunanistan'a tepki göstereceği ileri sürüldü.
Libya'nın bu nedenle kendi kıtasahanlığına ait alanlarda sismik araştırmalar için NAVTEX yayınlamasının olası olduğunu iddia edildi.
ANLAŞMA GÜÇLÜ BİR SİLAH
Analistler, Türkiye-Libya anlaşmasının iki ülkenin elinde 'güçlü bir silah' olduğunu belirtiyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın diplomatik krize neden olmasını Tükiye'nin kullanabileceği öne sürülürken Ankara'nın önümüzdeki günlerde sondaj kulesini Doğu Akdeniz'e göndermesine yönelik endişe dikkatleri çekti.
Türkiye'nin yakın tarihte bir NAVTEX yayınlaması paniği yaşandığı belirtilirken bu bölgenin Libya Münhasır Ekonomik Bölgesi(MEB)'nde mi yoksa Kıbrıs MEB'inde mi olacağı da merak konusu oldu.
Öte yandan haberde, Yunanistan-Mısır yakınlaşması ve belirli bölgelerde karasularının 12 mile çıkarılmadı tartışmasının Türk yetkilileri tetikte tuttuğu iddia edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filmi hangi platformda? ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR!
- ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: TEFE TÜFE enflasyon formülü hesabı! BRÜT ve NET asgari ücret ne kadar olacak?
- TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? Halkbank, Ziraat...
- İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?
- Sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? BAŞVURU DETAYI... 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?
- SÖZLEŞMELİYE KADRO TÜM DETAYLAR: Kimleri kapsıyor? 4B sözleşmeli memur, belediye şirket işçileri, KİT taşeron...
- Bilgi Sarmal Türkiye Geneli TYT Deneme cevap anahtarı açıklandı mı? 25-26-27 Kasım cevap anahtaları nereden görüntülenir?
- Motorine bir indirim daha! 29 Kasım benzin, motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- Az önce deprem nerede oldu? 29 Kasım Muğla ve İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
- Asgari Ücret 2023 zammı belirleniyor... Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Toplantı takvimi...
- Süper Lig ne zaman başlayacak, tarih belli mi? Süper Lig 15. hafta fikstürü açıklandı mı?