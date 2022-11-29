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Yunanistan'ın Türkiye korkusu haritalı analiz yaptırdı! Güçlü silah faktörü devrede

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Yunanistan’ın Türkiye korkusu haritalı analiz yaptırdı! Güçlü silah faktörü devrede

Girit altındaki keşif faaliyetleri alanının genişletilmesi ve NAVTEX ilanı Yunanistan'ı korkutmaya yetti. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmadan dolayı, Türkiye ile Yunanistan'ın gaz arama haritalarının çakışması durumunda ne yapılacağı sorgulanmaya başlandı. Kathimerini gazetesinde, Trablus hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan rahatsız olduğunu belirtilirken Yunanistan'ın, Libya'nın Türk Petrol Şirketi'ne ruhsat verilmesi ihtimaline karşı tetikte olduğu ifade edildi.

Yunanistan son NAVTEX ilanı sonrası endişeye kapıldı. Girit'in altındaki sahada ExxonMobil tarafından yapılan keşif faaliyetlerinin alanı genişletildi. Araştırmaların bir sonraki duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.

Libya ile yaşanan diplomatik kriz sonrası iki ülke arasında deniz bölgelerinin sınırlandırılmasın konusunda bir niyet mesajı göndermek istediği öğrenilen Yunanistan'ın tek endişesi ise Türkiye...

HARİTALI ANALİZ

Kathimerini gazetesinde, Trablus hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan rahatsız olduğunu belirtilirken Yunanistan'ın, Libya'nın Türk Petrol Şirketi'ne (TPAO) ruhsat verilmesi ihtimaline karşı tetikte olduğu ifade edildi.

Arama faaliyetlerinin uzatılmasından önce, ABD ile görüşüldüğü ve teşvik edilmesinin istendiği de haberde yer alan bilgiler arasında...

TANSİYONU YÜKSELTECEK ADIM

Yeni NAVTEX'in ilan sürecinin hızlandırılmasının ardında Libya ile Türkiye arasında yeni bir orta hat anlaşması yapılmasının önüne geçilmek olduğu iddia edildi.

Trablus hükümetinin 2019'da Oniki Adalar ve Doğu Girit pahasına Türkiye'de anlaşma imzaladığını iddia eden gazete, bu bölgede Türkiye ile karşı karşıya gelme olasılığını gündeme taşıdı.

İŞTE YUNANİSTAN'IN SENARYOLARI

Ankara'nın Yunanistan'ın her faaaliyetini takip ettiğini ileri süren gazete, Yunanistan'ın arama faaliyetlerinin Türkiye'nin çıkarlarına ters düştüğünü yazdı. Türkiye'nin 'keyfi' sontaj faaliyetlerinde bulunduğu iddiasından yola çıkarak Libya'nın da Yunanistan'a tepki göstereceği ileri sürüldü.

Libya'nın bu nedenle kendi kıtasahanlığına ait alanlarda sismik araştırmalar için NAVTEX yayınlamasının olası olduğunu iddia edildi.

ANLAŞMA GÜÇLÜ BİR SİLAH

Analistler, Türkiye-Libya anlaşmasının iki ülkenin elinde 'güçlü bir silah' olduğunu belirtiyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın diplomatik krize neden olmasını Tükiye'nin kullanabileceği öne sürülürken Ankara'nın önümüzdeki günlerde sondaj kulesini Doğu Akdeniz'e göndermesine yönelik endişe dikkatleri çekti.

Türkiye'nin yakın tarihte bir NAVTEX yayınlaması paniği yaşandığı belirtilirken bu bölgenin Libya Münhasır Ekonomik Bölgesi(MEB)'nde mi yoksa Kıbrıs MEB'inde mi olacağı da merak konusu oldu.

Öte yandan haberde, Yunanistan-Mısır yakınlaşması ve belirli bölgelerde karasularının 12 mile çıkarılmadı tartışmasının Türk yetkilileri tetikte tuttuğu iddia edildi.

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