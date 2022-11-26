Pentagon Yunanistan'ı doğruladı! ABD'den yeni oyun: Çekildiği yere geri döndü

Yunanistan Dedeağaç'ta üs kuran ABD'den yeni bir adım daha geldi. Yunan basının aktardığı habere göre, Türkiye sınırındaki Dedeağaç'a yığınak yapan ABD daha önce çekildiği bir üsse geri döndü. Yunan medyasına yansıyan haberlerde yeni bir Amerikan üssünün oluşturulması "Ege'de tam Amerikan kontrolüne doğru" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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