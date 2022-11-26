26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pentagon Yunanistan'ı doğruladı! ABD'den yeni oyun: Çekildiği yere geri döndü

Pentagon Yunanistan'ı doğruladı! ABD'den yeni oyun: Çekildiği yere geri döndü

Yunanistan Dedeağaç'ta üs kuran ABD'den yeni bir adım daha geldi. Yunan basının aktardığı habere göre, Türkiye sınırındaki Dedeağaç'a yığınak yapan ABD daha önce çekildiği bir üsse geri döndü. Yunan medyasına yansıyan haberlerde yeni bir Amerikan üssünün oluşturulması "Ege'de tam Amerikan kontrolüne doğru" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 11:53
  • 1
  • 13
Pentagon Yunanistan’ı doğruladı! ABD’den yeni oyun: Çekildiği yere geri döndü

Halihazırda Yunanistan'da 4 üssü bulunan ABD çekildiği bir üsse geri döndü. Yunan medyası ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından edinilen bilgilere göre; Volos'taki Georgula Kışlası, Litohoru'daki atış alanı, Dedeağaç'taki Yannuli Kışlası ve Suda Üssü'nün ardından ABD, Larissa üssüne yeniden konuşlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Pentagon Yunanistan’ı doğruladı! ABD’den yeni oyun: Çekildiği yere geri döndü

DAHA ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

ABD, Yunanistan'ın Larissa Hava Üssüne bir yıllığına 8 gelişmiş MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracı (İHA) konuşlandırdı. Yunan medyasında çıkan haberler üzerine AA muhabirinin Pentagon'dan edindiği bilgiye göre, MQ-9 İHA'ları daha önce çekildiği Larissa üssüne yeniden konuşlandırıldı.

  • 3
  • 13
Pentagon Yunanistan’ı doğruladı! ABD’den yeni oyun: Çekildiği yere geri döndü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı 8 MQ-9 Reaper İHA'lar, ilgili ekipman ve personel ile 12 Kasım'da Larissa Hava Üssüne geldi.

  • 4
  • 13
Pentagon Yunanistan’ı doğruladı! ABD’den yeni oyun: Çekildiği yere geri döndü

BİR YILLIĞINA DENİLDİ

Konuşlandırmanın, bir yıllığına ve ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) ile Yunanistan ordusu arasında 1 Kasım'da imzalanan bir anlaşma çerçevesinde yapıldığı öğrenildi.

  • 5
  • 13
Pentagon Yunanistan’ı doğruladı! ABD’den yeni oyun: Çekildiği yere geri döndü

NATO VURGUSU

Yunanistan ordusu, bu konuşlanmanın müttefik kuvvetlerle iş birliğini geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu ve "NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve caydırıcılığına katkı sağlayacağını" iddia etti.