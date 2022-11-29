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İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralananlardan 9'unun gerçek mermiyle, 5'inin plastik mermiyle isabet aldığı ve 8 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

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