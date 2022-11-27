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Yunan Başbakanlığın Türk azınlık öğrencilerle ilgili açıklamasına tepki! Azınlığımızın ana dili Türkçedir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2022
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Yunan Başbakanlığın Türk azınlık öğrencilerle ilgili açıklamasına tepki! Azınlığımızın ana dili Türkçedir

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 24 Kasım'da Rodop ilindeki 6 Türk azınlık ilkokulundan öğrencileri kabulüyle ilgili Başbakanlıktan yayımlanan açıklamada "Pomak" ifadesinin kullanılması tepki çekti. Yunanistan'da Dostluk Eşitlik Barış Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Azınlığımızın ana dili Türkçedir. Dolayısıyla müfredat da Türkçedir." denildi.

Yunanistan'da Dostluk Eşitlik Barış Partisi, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 24 Kasım'da Rodop ilindeki 6 Türk azınlık ilkokulundan öğrencileri kabulüyle ilgili Başbakanlıktan yayımlanan açıklamada "Pomak" ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi.

DEB Partisinden yapılan açıklamada, "Trakya'daki Müslüman azınlığın üyeleri olan çocuklarımızın Pomak öğrenciler olarak tanımlanması, hepimizi derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Azınlığımızı ayrıştırma ve parçalama politikalarının devam ettiğinin açık göstergesi olan bu tutumu şiddetle reddediyoruz. Masum çocuklar üzerinden yürütülmek istenen azınlığımızı ayrıştırıcı ve bölücü emellerin, azınlık olarak farkındayız. Okullarımızdaki Türkçe müfredatın da azınlık müfredatı olarak adlandırılması ucube bir tanımdır. Azınlığımızın ana dili Türkçedir. Dolayısıyla müfredat da Türkçedir. Bu talihsiz açıklama bu kabulü gölgelemiştir. Fakat bu kabulün bizim açımızdan tek olumlu tarafı azınlığımız tarafından kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde olmasıdır."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 24 Kasım Perşembe günü Rodop ilinden 6 Türk azınlık ilkokulundan öğrencileri kabul etmiş, konuyla ilgili Başbakanlıktan yapılan açıklamada öğrenciler hakkında "Pomak" ifadesi kullanılmıştı.

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