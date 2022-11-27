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Son dakika: Mısır'da savaş uçağı düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Son dakika: Mısır’da savaş uçağı düştü

Son dakika haberi... Mısır ordusu, askeri tatbikat sırasında bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Savaş uçağının "teknik bir arıza" nedeniyle düştüğünü kaydeden Abdulhafız, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

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