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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Faiz düşer mi çıkar mı? Ekonomistlerden flaş öngörü | Dolar ve Euro'yu etkileyecek...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur? Faiz düşer mi çıkar mı? Ekonomistlerden flaş öngörü | Dolar ve Euro’yu etkileyecek...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 kazançla 4.854,16 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.864,81 puana taşıdı. Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu için geri sayım başladı. Merakla beklenen toplantı 24 Kasım tarihinde (yarın) gerçekleşecek ve Kasım ayı faiz kararı belli olacak. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? İşte ekonomistlerden gelen öngörü...

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