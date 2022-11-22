Doğal gaz fiyatlarında yeni dönem! Tavan fiyat uygulaması yolda! AB ülkeleri 24 Kasım'da toplanıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından vadeli doğal gaz fiyatında megavatsaat başına 275 avro tavan fiyat uygulaması önerildi. AB ülkelerinin enerji bakanları konuyu görüşmek üzere 24 Kasım'da bir araya gelecek. İşte detaylar...
TAVAN FİYAT UYGULANACAK
AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat uygulanacak.
Komisyon'un açıklamasında, söz konusu tavan fiyatın megavatsaat başına 275 avro düzeyinde olacağı belirtildi.
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