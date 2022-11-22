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Doğal gaz fiyatlarında yeni dönem! Tavan fiyat uygulaması yolda! AB ülkeleri 24 Kasım'da toplanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Doğal gaz fiyatlarında yeni dönem! Tavan fiyat uygulaması yolda! AB ülkeleri 24 Kasım’da toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından vadeli doğal gaz fiyatında megavatsaat başına 275 avro tavan fiyat uygulaması önerildi. AB ülkelerinin enerji bakanları konuyu görüşmek üzere 24 Kasım'da bir araya gelecek. İşte detaylar...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğal gaz fiyatında megavatsaat başına 275 avro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.

TAVAN FİYAT UYGULANACAK

AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat uygulanacak.

Komisyon'un açıklamasında, söz konusu tavan fiyatın megavatsaat başına 275 avro düzeyinde olacağı belirtildi.

24 KASIM'DA BİR ARA GELECEKLER

AB ülkelerinin enerji bakanları, Komisyon'un söz konusu teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım'da bir araya gelecekler. Kovid-19 salgını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle AB ülkeleri son dönemde doğal gaza yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.

TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 avroya kadar çıkarken bugün ise 119,5 avrodan işlem görüyor.

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