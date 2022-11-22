Doğal gaz fiyatlarında yeni dönem! Tavan fiyat uygulaması yolda! AB ülkeleri 24 Kasım’da toplanıyor

24 KASIM'DA BİR ARA GELECEKLER

AB ülkelerinin enerji bakanları, Komisyon'un söz konusu teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım'da bir araya gelecekler. Kovid-19 salgını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle AB ülkeleri son dönemde doğal gaza yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.