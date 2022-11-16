Polonya’da ne oldu, füze mi düştü? Polonya’ya atılan füze kime ait? Polonya’ya neden füze atıldı? Rusya mı Ukrayna mı? Polonya’ya kim saldırdı?

Polonya'nın sınır köylerinden birine füze düşmesi dünyada özellikle de NATO ülkelerinde büyük yankı uyandırdı. Polonya'da ne oldu, füze mi düştü sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılırken bir yandan da son derece gergin olan gündem yakından takip ediliyor. Peki Polonya'ya atılan füze kime ait? Polonya'ya neden füze atıldı? Rusya mı Ukrayna mı?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan bu gelişme bölgede büyük bir krize neden olurken çok sayıda ülkeden Polonya'ya destek mesajları geldi. Olay sonrası NATO bugün için acil toplantı çağrısı yaptı.