Polonya'da ne oldu, füze mi düştü? Polonya'ya atılan füze kime ait? Polonya'ya neden füze atıldı? Rusya mı Ukrayna mı? Polonya'ya kim saldırdı?
Polonya'da ne oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Polonya'nın 413 nüfuslu Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen füzenin düşmesi üzerine 2 kişi hayatını kaybederken NATO üyesi Polonya'ya kimin füze attığı merak ediliyor. Peki Polonya'ya düşen füze kime ait? Polonya'da ne oldu? Polonya'ya kim neden füze attı?
Polonya'nın sınır köylerinden birine füze düşmesi dünyada özellikle de NATO ülkelerinde büyük yankı uyandırdı. Polonya'da ne oldu, füze mi düştü sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılırken bir yandan da son derece gergin olan gündem yakından takip ediliyor. Peki Polonya'ya atılan füze kime ait? Polonya'ya neden füze atıldı? Rusya mı Ukrayna mı?
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan bu gelişme bölgede büyük bir krize neden olurken çok sayıda ülkeden Polonya'ya destek mesajları geldi. Olay sonrası NATO bugün için acil toplantı çağrısı yaptı.
UKRAYNA SINIRINDA BULUNUYORDU
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
RUSYA MI FIRLATTI?
Olaydan kısa süre sonra kameraların karşına geçen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, füzelerin Rus güçleri tarafından ateşlendiğini iddia etti. İddiaların odağındaki Rusya ise Polonya - Ukrayna sınırındaki hiçbir hedefe saldırıda bulunmadıklarını savunarak suçlamaları reddetti.
Rus Savunma Bakanlığı olayın NATO'yu savaşa sürüklemeye yönelik bir provokasyondan ibaret olduğunu öne sürdü.
BAŞKAN ERDOĞAN: SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde önemli açıklamalara imza attı.
Başkan Erdoğan, Polonya Ukrayna sınırındaki olay ile ilgili, 'Ben Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayız. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli. Sabah Scholz ile görüşmede bunun detay araştırmasının yapılması gerektiğini söyledi. Biden'ın da bu füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması herhalde Rusya ile ilgili olmadığını göstermektedir. Onun için inceleme-araştırma şart." dedi.
UKRAYNA MI FIRLATTI?
ABD'li yetkililer, "İlk bulgular Polonya'ya düşen füzenin, Ukrayna tarafından Rus füzesinin düşürülmesi için fırlatıldığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.
4. MADDE ÇAĞRISI
Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks de, bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme konusunda çağrıda bulundu.
4. Madde
-Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacak.
5. MADDE DEVREYE GİRER Mİ?
NATO Antlaşması'na göre üye ülkelerden birine yönelik saldırı tüm üye ülkelere yapılmış kabul edilerek; geniş kapsamda savunma ve saldırı desteği sağlanmasına kararı alınıyor
Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5'inci maddesi şöyle:
- Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.
- Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."
Füzeyi Ukrayna mı fırlattı? Füze hangi ülkeden fırlatıldı? Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"SON DERECE CİDDİ"
Bir NATO ülkesine balistik füze düşmesi bu açıdan bakıldığında olay son derece ciddi. Ama bir şekilde savaşın hengamesi içerisinde düşmüş olabileceğine dair daha sonradan ortaya çıkan genel kanı bir şekilde gerilimin düşmesine sebebiyet verdi.
"SİNİR UÇLARI TEST EDİLDİ"
Ama burada bir başka detay daha var. Bu füzeler üzerinden sinir uçları da bir şekilde test edilmiş oldu. Yani taraflar birbirlerinin reflekslerini gördüler ve tarttılar. Savaşta aslında buna özgü bir ilk yaşandı.
Temel gerçek olarak şunu söylememiz gerek Rusya şu ana kadar herhangi bir şekilde NATO topraklarını vurma eğilimi içerisinde olmadı hatta bununla ilgili iddialı cümleler kurmuş olmasına rağmen.
Rzeszów örneğin buraya yakın bir yer. Burayı vurabilirdi şu ana kadar vurmadı. Bütün Batı ikmalinin silahın teçhizatın araç gerecin Polonya'ya indirildiği Ukrayna sınırına yakın bir yer.
NEDEN ASKERİ BİR HEDEF VURULMADI?
Bu hattı vuracağına dair bir cümle kurmuş olmasına rağmen burayı şu ana kadar vurmadığını gördük. O zaman bir soru soracağız neden askeri bir hedefi vurmadı da sivil bir hedefe düştü? Savaşla ilgili alakası olmayan kendine özgü bir yer. Sonuçta eğer Polonya'da bir NATO toprağını vuracak olursa ikmal hattını vuruyor olması gerekiyor ki bir mesaj taşımış olsun. Burada çeşitli iddialar ortaya atıldı bir füze var iki füze var hava savunma füzesi veya Ukrayna'nın atmış olduğu füze.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? Gecenin Ucunda 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV 16 Kasım yayın akışı...
- Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tanıttı...
- Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
- EYT'de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT'ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 16 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?
- AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AUZEF final sınavları hangi tarihte?
- TRT 1 Türkiye İskoçya maçı canlı izle | 2022 Türkiye İskoçya hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?
- İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, İstanbul Havalimanı metro hattı durakları...
- NATO 4. ve 5. maddeleri nedir, ne anlama geliyor? 4. maddenin içeriği nedir? Devreye girerse ne olur? NATO üyesi ülkeler hangileri?
- Yunanistan Lavrion Kampı nerede? Taksim patlaması faili terörist Ahlam Albashır Lavrion Kampı'nda infaz edilecekti
- İSKİ su kesintisi saatleri: 16 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa, Esenler, Güngören...
- Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci personel alımı ne zaman? 110 sözleşmeli kütüphaneci alımı başvuru şartları neler?