22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Endonezya'da deprem faciası! Hayatını kaybedenlerin sayısı 268’e yükseldi

Endonezya'da deprem faciası! Hayatını kaybedenlerin sayısı 268’e yükseldi

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2022
ABONE OL
Endonezya’da deprem faciası! Hayatını kaybedenlerin sayısı 268’e yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Önleme Ajansı Java’daki 700 kişinin yaralandığı depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 268’e yükseldiğini duyurdu. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, depremden hasar gören yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Endonezya Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB), Endonezya'nın Java adasında dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin ve yaralananların çoğunun çocuk olduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiğini duyurdu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, depremden hasar gören yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Endonezya’da 5,6 büyüklüğünde deprem ENDONEZYA'DA 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA