Endonezya'da deprem faciası! Hayatını kaybedenlerin sayısı 268’e yükseldi
DÜNYA DHA
Endonezya Ulusal Afet Önleme Ajansı Java’daki 700 kişinin yaralandığı depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 268’e yükseldiğini duyurdu. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, depremden hasar gören yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.
Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, depremden hasar gören yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.
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