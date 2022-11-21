Endonezya’da 5,6 büyüklüğünde deprem! 56 kişi hayatını kaybetti

Cianjur bölgesi yetkilisi Herman Suherman da Sayang hastanesinde elektrik kesintisi yaşandığını ve bu yüzden hastaların ameliyat edilemediğini aktardı.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.