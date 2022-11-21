Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem! 56 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Korkutan depremde 700 kişi de yaralandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Batı Java Valisi Ridwan Kamil, depremde en az 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 700 kişinin de yaralandığını doğruladı.
Şiddetli deprem nedeniyle, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.
Cianjur bölgesi yetkilisi Herman Suherman da Sayang hastanesinde elektrik kesintisi yaşandığını ve bu yüzden hastaların ameliyat edilemediğini aktardı.
Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!
- Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB uzman öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?
- Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!
- AÖL sınavı ne zaman? Açık lise 1.dönem sınavı nasıl olacak, online mı? 2022-2023 AÖL SINAV TAKVİMİ
- ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Gaziantep'te okullar tatil mi? Karkamış'a roket saldırısı sonrası 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar tatil edildi mi?
- Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti
- Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Çanakkale'de okullar açık mı, kapalı mı? Valilik son duyurular!
- Öğretmenlere restoranlarda ve kafelerde YÜZDE 30 İNDİRİM! Bakan Özer açıkladı! 31 Aralık'a kadar geçerli!
- 2023 Üç aylar ne zaman başlıyor? Receb ayı ve üç aylar başlangıcı hangi tarihte? 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Öğretmenler Günü'ne özel hediye seçenekleri ve önerileri! 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?