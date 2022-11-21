Dünya bir kez daha korkuyla Türkiye’yi izliyor! Önce SİHA’lar şimdi de Tayfun balistik füzesi

BALİSTİK FÜZE TAYFUN KORKUTTU

Rize'de, ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun' Rize-Artvin havalimanından Sinop açıklarına fırlatılarak test edildi. Test görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye yine tüm dikkatleri topladı. Gizlilik içinde yürütülen ve yıllar süren bir çalışmanın ürünü olan bu füze, bilinen ilk testinde 456 saniyede 561 kilometreye ulaşarak Türkiye'nin elindeki en gelişmiş füzenin menzilini ikiye katlamış oldu.

Tayfun balistik füze, savunma kabiliyetini ve askeri gücünü Avrupa ve ABD'den satın aldığı savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla geliştirmeyi hedefleyen Yunanistan'da kaygıyla karşılandı.