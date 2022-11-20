ABD Başkanı Joe Biden "80" oldu

Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesim Biden'ın başkanlık ofisi için "mental ve fiziki olarak çok yaşlı" olduğunu savunurken, Biden sık sık bu soruya "gayet iyiyim" yanıtını veriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN