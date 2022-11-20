ABD Başkanı Joe Biden "80" oldu
ABD'nin "en yaşlı başkanı" unvanını taşıyan Joe Biden, bugün 80. yaşına girdi. Biden ailesi, Joe Biden'ın 80. yaş gününü bugün bir aile kahvaltısıyla kutluyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yaptığı açıklamaya göre, Biden ailesi, Joe Biden'ın 80. yaş gününü bugün bir aile kahvaltısıyla kutluyor.
Görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan unvanını kazanan Biden'ın doğum günü için kamuya açık herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.
BIDEN'IN BAŞKANLIK İÇİN TEKRAR YARIŞIP YARIŞMAYACAĞI MERAK KONUSU
Öte yandan Biden'ın doğum gününde en çok merak edilen sorulardan birisi de Biden'ın 2024'te tekrar başkanlık yarışına girip girmeyeceği oldu.
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