Yunan Bakan Nikos Dendias diplomatik küstahlıklarına bir yenisi daha ekledi! Libya’dan sert çıkış gecikmedi

"LİBYA DEVLETİ'NİN PRESTİJİNİ VE EGEMENLİĞİNİ KORUYAN UYGUN DİPLOMATİK ÖNLEMLER ALACAKTIR"

Konuyla alakalı açıklama yapan Libya Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus'u ziyaret etme izni verdi. Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır" denildi.