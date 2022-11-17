Yunan Bakan Nikos Dendias diplomatik küstahlıklarına bir yenisi daha ekledi! Libya'dan sert çıkış gecikmedi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın skandallarına bir yenisi daha eklendi. Dendias, kendisini karşılamaya gelen Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'a aldırış etmeden ve görüşme yapmadan, Hafter'in sözde başkenti Bingazi'ye gitti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Libya ziyareti esnasında tuhaf bir olay yaşandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndaki programa göre Dendias, Libya ziyareti çerçevesinde başkent Trablus'a ardından da Hafter'in sözde başkenti Bingazi'ye gidecekti.
DİPLOMATİK KÜSTAHLIKTA SINIR TANIMADI
Programa göre Dendias, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yle görüşecekti. Yunan Bakanı karşılamaya ise, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş gelmişti. Bunu gören Dendias, uçaktan inmeyerek pilota yeniden havalanması talimatı verdi. Ardından Bingazi'ye geçti.
"LİBYA DEVLETİ'NİN PRESTİJİNİ VE EGEMENLİĞİNİ KORUYAN UYGUN DİPLOMATİK ÖNLEMLER ALACAKTIR"
Konuyla alakalı açıklama yapan Libya Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus'u ziyaret etme izni verdi. Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır" denildi.
LİBYA İLE TÜRKİYE ARASINDA YENİ ANLAŞMA
Geçtiğimiz aylarda, Trablus'ta Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma sonrası Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Necla Manguş'la kameraların karşısına geçerek, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamıştı.
Bu açıklamadan sonra Yunanistan, her seferinde Libya ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı.
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